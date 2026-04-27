Afyonkarahisar'da geri manevra yapan traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde geri manevra yapan traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Baba M.B.C. (39), ilçeye bağlı Yüreğil köyündeki evinin avlusunda 03 YC 094 plakalı traktörü ile geri manevra yaptığı sırada kızı E.C'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan E.C, kaldırıldığı Dazkırı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
