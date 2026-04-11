Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, Ulu Cami'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, namazın ardından cami avlusunda yaptığı basın açıklamasında, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, hukukun bir intikam aracına dönüştürüldüğü karanlık bir kararı kınamak amacıyla toplandıklarını belirtti.

        İsrail'in suçunu yasallaştıramayacağını aktaran Karapınar, şunları kaydetti:

        "Yıllardır on binlerce Filistinliyi hiçbir yargılama yapmaksızın 'idari tutukluluk' adı altında zindanlarda esir tutan işgal rejimi, şimdi de bu esirleri asarak katletmenin planlarını yapmaktadır. Bu yasa, yalnızca bir yargı kararı değil, Filistin halkının iradesini kırma, direnişi bitirme ve bölgeyi topyekun bir kan gölüne çevirme girişimidir. Askeri mahkemelere, salt çoğunlukla idam kararı verme yetkisi tanıyan bu düzenleme, evrensel hukuk ilkelerinin, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Beyannamelerinin açık bir ihlalidir."



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
