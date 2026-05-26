Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. A.C. (23) yönetimindeki 03 BK 844 plakalı otomobil, Aşağıkurudere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A, S.A. ve U.A. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.