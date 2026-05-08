Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda ele geçirilen 4 milyon 675 bin makarona ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çay ilçesinde şüphe üzerine bir tır durdurdu.
Aracın dorsesinde yapılan aramada, 4 milyon 675 bin dolu makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücü İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
