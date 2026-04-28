Afyonkarahisar'da kamyona çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyona arkadan çarpan yolcu midibüsündeki 3 kişi yaralandı. M.E. (44) idaresindeki Gebeceler Belediyesine ait 03 VT 359 plakalı midibüs, Susuz beldesi yakınlarında B.K'nin (63) kullandığı 07 ANJ 380 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, midibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde tedavisi edildi.

