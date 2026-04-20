Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler Afyonkarahisar'da anıldı
Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için Afyonkarahisar'da anma töreni düzenlendi.
Vali Naci Aktaş'ın katılımıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi ile Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği törende, okul bahçesi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Öğrenciler de ellerinde bayraklarla törene katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hayatını kaybedenler için dualar edildi.
