        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı

        Bursa'da 4 yıl önce terör saldırısında şehit düşen infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, vefat yıl dönümünde Ağrı'da mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yiğit'in şehadete ermesinin 4. yıl dönümünde Hamur ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Sadece bir anma için değil, yüreklerinin en derin yerinde hissedilen minnet duygusuyla bir araya geldiklerini belirten Çalış, şöyle konuştu:

        "Bu topraklar sıradan değildir, bu vatan, uğruna can verilmiş, gözyaşı dökülmüş, dualarla emanet edilmiş kutsal bir mirastır. Şehitler, bir gün evlerinden çıkıp bir daha geri dönemeyenlerdir. Annesinin duasını, babasının gururunu, kardeşinin özlemini geride bırakıp vatanı için yürüyenlerdir. Şehit Cengiz Yiğit ve niceleri, bizim yarınlarımız eksik kalmasın diye kendi hayatlarından vazgeçtiler. Şehidimizi anmak sadece bir görev değildir, bu bir vefa borcudur. Onları unutmak, geçmişimizi unutmak demektir. Ama biz biliyoruz ki bu millet evlatlarını asla unutmaz, her bayrak dalgalanışında onların emaneti vardır."

        Çalış, şehitliğin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in gıpta ettiği bir makam olduğunu anlattı.

        - "Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılığından geri adım attıramayacaktır"

        Adalet Bakanlığı personeli arasında daha öncede şehitler verildiğini ifade eden Çalış, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimiz bu vatanın ve milletin görünmez manevi muhafızıdırlar. Onların maneviyatından güç alarak bu kutlu vazifeleri yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristlerle, onları destekleyen her türlü işbirlikçi ve güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılığından geri adım attıramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, onların yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz."

        Programın devamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şehidin babası Mahmut Yiğit, Vali Önder Bozkurt, Başsavcı Çalış, Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, hakimler, cumhuriyet savcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Yiğit'in mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Vali Bozkurt ve Başsavcı Çalış, şehidin anne ve babasıyla yakından ilgilendi.

        Burada sona eren programın ardından taziye evinde katılımcılara yöresel yemeklerden helise ikram edildi.

        Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Ağrı'da okullarda eğitim, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için okunan...
        Ağrı'da okullarda eğitim, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için okunan...
        Ağrı'da köy çocukları geleneksel oyunlarla büyüyor
        Ağrı'da köy çocukları geleneksel oyunlarla büyüyor
        Ağrı'da nisan karı yolu kapattı: Hasta kurtarmaya giden ambulansa ekipler y...
        Ağrı'da nisan karı yolu kapattı: Hasta kurtarmaya giden ambulansa ekipler y...
        Patnos'ta minik şampiyonlara coşkulu karşılama
        Patnos'ta minik şampiyonlara coşkulu karşılama
        Ağrı'da Nisan karı köy yollarını kapattı
        Ağrı'da Nisan karı köy yollarını kapattı
        Ağrı'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele toplantısı yapıldı
        Ağrı'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele toplantısı yapıldı