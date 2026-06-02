Aksaray Valisi Duru, DSİ Aksaray Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Aksaray Valisi Murat Duru, Devlet Su İşleri (DSİ) Aksaray Şube Müdürü Ümit Ekinci'yi ziyaret etti.



Personelle sohbet eden Duru, yürütülen çalışmalar hakkında Ekinci'den bilgi aldı.



Duru, gazetecilere, kamu hizmetlerinde süreklilik, verimlilik ve disiplinin çok önemli olduğunu söyledi.



Vatandaş odaklı hizmet anlayışının etkin ve kesintisiz bir çalışma disipliniyle mümkün olduğunu vurgulayan Duru, şunları kaydetti:



"Vatandaşımıza sunulan hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmak, personelimizin motivasyonunu yerinde değerlendirmek ve kurumsal işleyişi yakından takip etmek amacıyla kurumlarımıza yönelik ani ziyaret ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin her birimi, vatandaşımızın hizmetinde her an en yüksek verimle çalışmaya devam edecektir. Personelimize ve müdürümüze çalışmalarında başarılar diliyorum."

