Aksaray'da refüje çarpan tur otobüsündeki 16 kişi yaralandı

Aksaray'da tur otobüsünün refüje çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. İstanbul'dan Nevşehir'e giden U.H. idaresindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu 45. kilometresinde refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

