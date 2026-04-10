Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kutlandı

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.



15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Programda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, millete en iyi hizmeti sunma azmiyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Program, geçit töreninin ardından sona erdi.



Daha sonra İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve beraberindekiler, Aksaray Şehitliği'ni ziyaret etti.



Demir ve polisler şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.



Kutlama programı Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programının ardından sona erdi.

