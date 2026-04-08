        Hentbolda milli maçın ardından

        2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, hem savunma hem de hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

        Giriş: 08.04.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Montes, Aksaray Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftara teşekkür etti.

        Karşılaşmaya ilginin yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Montes, şunları kaydetti:


        "Skordan da belli olduğu gibi istediklerimizi yapamadık. 42 gol yemek kötü bir defans yaptığımız anlamına geliyor. 23 gol attık, atak anlamında da istediklerimizi yapamadık. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koyacağız. Mükemmel bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, güzel bir hentbol seyrettiremedik. Pazar günü de Danimarka ile sıkı bir maç yapacağız. Neler ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Oraya sadece zaman kaybetmek için gitmiyoruz. Hentbolumuzu geliştirmek adına kendimize neler katabilirsek bunu almak için gideceğiz."




        - "Sonuçtan hiç memnun değilim"

        Milli takım kaptanlarından Aslı İskit ise sonuç için çok üzgün olduklarını ifade etti.

        Macaristan'ın Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri olduğunu bildiklerini aktaran Aslı İskit, "Bu kadar fazla hata yapacağımızı beklemiyorduk. Ufak pas hataları yaptık ve kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda şutlarımızı kaçırdık. Bu da onların hızlı hücuma çıkmalarına ve golle sonuçlanmasına neden oldu. Aksaray seyircisi bizi sonuna kadar destekledi. Sonuçtan hiç memnun değilim. Sporda yenmek de yenilmek de var. Milli formamızı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Her şeyi yoluna koymaya çalışacağız. Sonraki maçlarda daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Türkiye- Macaristan: 23-42
        Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
        Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Güzelyurt'ta kar yağışı
        Virajı alamayan otobüs şarampole devrildi: 23 yaralı
        GÜNCELLEME - Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
