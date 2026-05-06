Amasya'da 47 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışlarıyla emekliliğe ayrıldı

Amasya'da meslekte 47'nci yılını tamamlayan okul müdürü Kerim Gezer, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı.



Amasya Nihat Bayramoğlu İlkokulu Müdürü Kerim Gezer'i (65), meslekteki son gününde öğrencileri unutmadı.



Öğrenciler ve öğretmenler, okulun koridor ve merdivenlerinde uzun bir sıra oluşturarak kuruma son kez gelen Gezer'i alkışladı.



Alkışlar eşliğinde duygusal anların yaşandığı uğurlamada Gezer, "İlk görev yerim Bayburt. Ben şu anda 47 yılı çalışıyordum ve 47. yılda emekli olmuş bulunuyorum. Herkese bu şekilde sağlıklı emeklilikler diliyorum. Ömrüm okullarda ve eğitim faaliyetlerinde, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi noktasında tüm özverimizle çalışarak geçti." diye konuştu.







