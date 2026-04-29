Amasya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'nın Taşova ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ladik'ten Taşova istikametine giden Y.U. (40) idaresindeki 37 ABR 875 plakalı laminat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boraboy köyü kavşağında yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon kasası karşı şeride savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün araç içerisinde sıkıştığı ve yapılan incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

