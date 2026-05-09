Amasya'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
Amasya'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Giriş: 09.05.2026 - 20:14
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Beke köyünde yaşayan D.K, arazide 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu.
AFAD ekipleri, dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada kaybolan hayvanların yerini tespit etti.
Küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.
