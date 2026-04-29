        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da kuş yuvası bozulmasın diye sokak lambası değiştirilmedi

        Amasya'da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri kuş yuvasını bozmamak için sokak lambasının değiştirilmesini erteledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        YEDAŞ ekipleri 55 Evler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran sokak lambalarını değiştirirken, bir kuşun sokak lambasının üzerine yuva yaptığını gördü.

        Ekipler, kuşun yuvasının bozulmaması için sokak lambasının değiştirilmesini erteledi.

        Diğer sokak lambalarını değiştiren ekipler, kuş ve yavrusu yuvadan uçup gidene kadar bekleme kararı aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

