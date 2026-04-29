Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Başhekim Sarıkulak'tan "kene" uyarısı

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, yaz aylarının başlamasıyla birlikte kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Sarıkulak, havaların ısınmasıyla piknik ve kırsal alan faaliyetlerinin arttığını belirterek, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin coğrafi yapısının kenelerin yaşamı için uygun olduğunu ifade eden Sarıkulak, hastalığın kene tutunmasıyla, kenelerin ezilmesi ya da enfekte hayvan ve insan vücut sıvılarına temasla bulaşabildiğini kaydetti.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere risk grubundakilerin tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Sarıkulak, kırsal alanlara giden vatandaşların vücutlarını örten açık renkli kıyafetler tercih etmelerini ve pantolon paçalarını çorap içine almalarını önerdi.

        Sarıkulak, kırsal alandan dönenlerin mutlaka üzerlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Vücuda kene tutunması halinde kesinlikle müdahale edilmemeli, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

