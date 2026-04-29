Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yapılıyor

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yürütülüyor.





İlçede meyve üreticileriyle bir araya gelen ve bahçelerde incelemede bulunan Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendirdi.



Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üretim alanlarına Akdeniz meyve sineğine karşı delta tipi feromon tuzaklar yerleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, zararlıyı erken tespit etmek, ürün kaybını önlemek ve verim ile kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, sürdürülebilir tarım için sahadaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.







