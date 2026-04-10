Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu
Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Giriş: 10.04.2026 - 15:36
Müftülük ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Çarşı Camisi'nde cuma namazı öncesi gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Vatandaşlara ikramlarda bulunulan programa polisler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
