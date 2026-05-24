        Antalya Haberleri 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

        2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

        Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadın ve erkek takımlarda Almanya birinciliği elde etti.

        Giriş: 24.05.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

        Organizasyonun son gününde Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Gizem Özkan'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya'ya yenilerek dördüncü oldu.

        Klasik yay kadın takımlarda Belarus'u yenen Almanya, birinciliği elde etti.

        Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya maçında Fransa'ya yenildi.

        Klasik yay erkek takımlarda İspanya'yı yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

