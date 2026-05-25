Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

        24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Goran Bregovic konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 01:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Goran Bregovic konseriyle sona erdi.


        Bu yıl "Kervan" temasıyla 22 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic sahne aldı.


        Bregovic, Eski Belediye Binası arkasındaki alanda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.


        Yerli ve yabancı müzikseverlere müzik ziyafetinin sunulduğu konseri, binlerce kişi izledi.


        Konser sonunda Bregovic'e Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın plaket ve hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi

        Benzer Haberler

        Antalya'da 110 yıllık düğmeli ev yangında küle döndü
        Antalya'da 110 yıllık düğmeli ev yangında küle döndü
        Antalya 2 saat arayla iki farklı mevsim yaşadı
        Antalya 2 saat arayla iki farklı mevsim yaşadı
        Gazipaşa'da balıkçı teknelerine sıkı denetim
        Gazipaşa'da balıkçı teknelerine sıkı denetim
        Karavan tutkunlarının bayram tatili rotası Antalya oldu
        Karavan tutkunlarının bayram tatili rotası Antalya oldu
        2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası
        2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası
        Konyaaltı Sahili'nde tatilci yoğunluğu
        Konyaaltı Sahili'nde tatilci yoğunluğu