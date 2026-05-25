24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Goran Bregovic konseriyle sona erdi.





Bu yıl "Kervan" temasıyla 22 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic sahne aldı.





Bregovic, Eski Belediye Binası arkasındaki alanda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.





Yerli ve yabancı müzikseverlere müzik ziyafetinin sunulduğu konseri, binlerce kişi izledi.





Konser sonunda Bregovic'e Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın plaket ve hediye takdim etti.

