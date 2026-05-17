        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde aralarında klavye, halat, şemsiye ve çakmağın da bulunduğu atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Antalya Valiliği himayesinde başlatılan "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesi kapsamında, "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla, tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

        Alanya Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı.

        Dalgıçlar tarafından deniz dibinden bilgisayar klavyesi, halat, şemsiye, çakmak, plastik ve metal kutular ile çeşitli katı atıklar çıkarıldı. İskelede sergilenen atıklar, daha sonra Alanya Belediyesi ekiplerince çöp depolama tesisine götürüldü.

        Etkinlik kapsamında ayrıca dalgıçlar, su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

