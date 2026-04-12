Alanya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Erol Yılmaz'ın (47) kullandığı 07 BAY 124 plakalı kamyon, Yenice Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

