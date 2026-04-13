Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı Antalya'da başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 3 yılda 3 milyon gence istihdam kazandırmayı amaçladıklarını bildirdi.



Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı (BAKİF26), Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı.



Açılışa katılan Aydın, gençlerin istihdamına yönelik çeşitli destekler sunduklarını anlattı.



Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu kaydeden Aydın, "Ortaya koyduğumuz güçlü vizyonla önümüzdeki 3 yılda 3 milyon gencimize istihdam kazandırmayı ve yine genç işsizlik oranını yüzde 11,5'in altına düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de yaklaşık 473 milyar liralık bir kaynağı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. İnanıyoruz ki bu yatırım, Türkiye vizyonunun en stratejik yatırımlarından biridir." ifadelerini kullandı.



Sunulan imkanların ve teknik hazırlıkların arkasında büyük bir ideal olduğunu aktaran Aydın, Türkiye'nin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcilerinin dünyanın en kritik projelerinde söz sahibi olduğunu vurguladı.



Gençlerin çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli olduğuna inandıklarını belirten Aydın, "Bugün insansız hava araçlarından uydu teknolojilerine kadar birçok alanda dünya ile rekabet eden başarılı genç mühendislerimiz imza atıyor ve o mühendisler, o başarı hikayeleri işte bu topraklardan çıktı. Sizin gibi onlar da bu sıralardan geçti." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bir şansının olmadığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:



"Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Ahlakın değer aşımına, erozyona uğradığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyayı düzenleyecek, ileriye taşıyacak ve adil bir dünya düzenini beraber kuracak olan sizlersiniz. Bölgemiz maalesef kaosun ve istikrarsızlığın merkezi haline getirilmek isteniyor. ABD ve İsrail'in coğrafyamızda pervasızca yürüttüğü saldırgan politikalar. Gazze'de yaşanan o insanlık dışı soykırım ve sistematik işgal. Sadece oradaki kardeşlerimizi değil, bölgedeki huzuru ve tüm insanlık onurunu maalesef hedef almaktadır. Dünyanın sessiz kaldığı bu vahşet bizlere şunu bir kez daha hatırlatıyor, güçlü değilseniz maalesef haklı olmanız yetmiyor. Onun için güçlü olmak zorundasınız."



Vali Hulusi Şahin de şu anda Türkiye'nin önünde uzun yıllar bulamayacağı bir fırsat olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusuyla "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceğine inandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:





"Çok ciddi sıçrama yapabiliriz ve Türkiye çok iyi noktalara gelir. Zaten belli bir trendde pozitif olarak gidiyoruz ama genç işsizliği mutlaka azaltmamız lazım. Sadece sıradan istihdam olanakları değil bu istihdam imkanları, onların potansiyellerini harekete geçirecek derecede yetkin, katma değerli işler olmalı. Ayrıca onların içinden girişimciler de üretebilecek mekanizmaları da kurmalıyız. Kendi işini kuran, istihdam yaratan, insanlara ekmek veren girişimciler. Bunlar olmayacak işler değil. Bunlar için bizim elimizde her türlü potansiyel var."



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise iki gün sürecek fuarda gençleri doğru insanlarla, doğru kurumlarla ve fırsatlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Sadece meslek edinmenin değil değişen dünyada kendine sağlam bir yer açabilmenin, bilgiyi değere dönüştürebilmenin önemine işaret eden Özkan, "Bugün Türkiye tam bu noktada çok önemli bir eşikten geçiyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunmadan teknolojiye, diplomasiden sanayiye kadar birçok alanda daha güçlü, daha iddialı ve daha üretken bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Böylesine zorlu bir coğrafyada, böylesine karmaşık bir dönemde ayakta kalabilmek sadece güçlü bir devlet yapısıyla değil, aynı zamanda güçlü bir insan kaynağıyla mümkündür. Gençlerimizin bu büyük yürüyüşün sadece izleyicisi değil, asli öznesi olması gerekiyor. Ülkesine güvenen, çalışan, üreten, risk alan ve sorumluluk üstlenen bir gençlik, Türkiye’nin en büyük gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.



Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara ve destek sunanlara plaket takdim edildi.














