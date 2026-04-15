Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Antalya'da protesto edildi

Antalya'da, Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahları saldırıları protesto etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeleri, okullarda meydana gelen silahlı saldırılara tepki gösterdi.



Katılımcılar, "Eğitimde şiddete hayır" pankartı açarak "Çocuklar okulda güvende değil" ve "Öğretmene uzanan eller kırılsın" sloganları attı.



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Siverek'teki saldırının üzüntüsü henüz atlatılamamışken Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırısının eğitim camiasını derinden sarstığını belirtti.



Okullarda eğitimcilere ve öğrencilere yönelen şiddetin münferit olmaktan çıkarak toplumsal bir sorun haline geldiğini dile getiren Öner, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasının zorunluluk olduğunu söyledi.



Öner, "Yaşadığımız bu olaylar, eğitimciye, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalıdır. Eğitimciler, her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." dedi.



Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Öner, yaralılara da acil şifalar diledi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

