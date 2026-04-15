        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez'de 12 yıl aradan sonra yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı

        Kepez'de 12 yıl aradan sonra yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı

        Kepez'de 12 yıl aradan sonra yeniden kurulacak olan er meydanı için hazırlık yapılıyor.

        Giriş: 15.04.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Kepez'de 12 yıl aradan sonra yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı

        Kepez’de 12 yıl aradan sonra yeniden kurulacak olan er meydanı için hazırlık yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi, 12 yıl aradan sonra er meydanı heyecanını 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Antalyalılara yaşatacak.

        Başkan Mesut Kocagöz, er meydanının kurulduğu Duacı Mahallesi’ndeki Edip Akbayram Gençlik Parkı’nda incelemelerde bulunarak güreş alanı, tribünler, seyirci düzeni ve ulaşım yollarındaki hazırlıkları yerinde denetledi.


        Kepez’de yağlı pehlivan güreşleri heyecanını yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kocagöz, "Heyecanlıyız, tam 12 yıl sonra ata sporumuzu yeniden er meydanında hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreç bizim için sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürümüzü ve geleneğimizi yeniden canlandırma sorumluluğudur." dedi.

        19 Nisan Pazar günü yapılacak 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanı, Kepez Belediyesi’nin başpehlivan imza töreniyle başladı.


        Ali Gürbüz Kepez adına er meydanına çıkacak.


