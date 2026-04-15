Antalya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kültür Mahallesi 3847. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.