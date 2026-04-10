"Antalya Çağdaş Sanat Fuarı" sanatseverleri ağırlayacak

MSR Fuarcılık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Antalya Çağdaş Sanat Fuarı"nda uluslararası sanatçılar, akademisyenler ve sanatseverler bir araya gelecek.



Antalya Valiliği, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve belediyelerin destekleriyle gerçekleştirilecek fuar, 4-7 Haziran'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.



Yaklaşık 1000 sanatçının katılacağı fuarda fotoğraf, heykel, resim, seramik, karikatür ve özgün baskı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Ziyaretçilerin koleksiyonerler ve sanat yatırımcılarıyla tanışma fırsatı bulacağı etkinlikte, alanında uzman isimler canlı performans ve sunum gerçekleştirecek.



Fuar koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, fuara ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.



Ziyaretçilere "sanat şöleni" yaşatacaklarını belirten Kocaispir, şunları ifade etti:



"Konsept olarak yaklaşık 30 galerinin ve uluslararası sanatçıların da yer aldığı fuar olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya'da Çağdaş Sanat Fuarı var. Her yerde olan bir fuar değil, bu da Antalya için bir avantaj. Ziyaretçiler burada panel ve workshopları izleyebilecek, çok değerli eserleri görebilecek."



Heykel ve seramik sanatçısı Rabia Tokat da Türkiye'deki sanat fuarlarını zirveye taşıyacak kentin Antalya olduğunu dile getirdi.



MSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Doğramacı ise bu sene 45 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.



Fuar, gençleri desteklemeyi ve eserleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

