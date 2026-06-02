Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, Özgür Özel ve 5 CHP milletvekili hakkında "yetkisizlik" kararı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, Özgür Özel ve 5 CHP milletvekili hakkında "yetkisizlik" kararı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'li 5 milletvekili hakkındaki 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, Özgür Özel ve 5 CHP milletvekili hakkında "yetkisizlik" kararı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'li 5 milletvekili hakkındaki 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan yetkisizlik kararında, yürütülen soruşturmada, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddialarının fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        Kararda, soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu milletvekilleriyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, babasının adaylık sürecinde 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği beyanında bulunduğu aktarılan kararda, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.

        Kararda, Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

        HTS ve baz kayıtları incelendiğinde, para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları belirtilen kararda, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği ifade edildi.

        Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kişiler hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

        Alınan yetkisizlik kararı gereği, söz konusu milletvekilleri hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

        Kararda, milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor

        Benzer Haberler

        Özgür Özel'in de yer aldığı 6 CHP milletvekili hakkında fezleke talebi
        Özgür Özel'in de yer aldığı 6 CHP milletvekili hakkında fezleke talebi
        Kepez Belediyesi'nden okullara "Kitap Kumbarası"
        Kepez Belediyesi'nden okullara "Kitap Kumbarası"
        Antalya Büyükşehir'e yönelik soruşturmada dijital materyallere el konuldu
        Antalya Büyükşehir'e yönelik soruşturmada dijital materyallere el konuldu
        Antalya'da 30 metrelik uçurumdan düşen araçtaki kişi kurtarıldı
        Antalya'da 30 metrelik uçurumdan düşen araçtaki kişi kurtarıldı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni soruşturma; 3 gözaltı (2)
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni soruşturma; 3 gözaltı (2)
        Büyükşehir'in arı kovanı destekleri devam ediyor Dört ilçede 136 üreticiye...
        Büyükşehir'in arı kovanı destekleri devam ediyor Dört ilçede 136 üreticiye...