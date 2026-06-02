        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya, Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Kepez Belediyesinin açıklamasına göre Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek organizasyon, Kepez Yeni Drag Pisti'nde yapılacak.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuların katılacağı şampiyonada, yarışlar saat 09.00'da başlayacak. Sporcular, derece elde edebilmek için çeşitli kategorilerde mücadele verecek.

        Şampiyona kapsamında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

        Organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları gerçekleştirilecek, ikinci gün ise final mücadeleleri yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçelerini sporun ve spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Türkiye'nin önemli motorsporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kocagöz, tüm vatandaşları yarışları izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

