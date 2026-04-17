Antalya Diplomasi Forumu 2026
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, dünyanın insan hayatına saygı gösterilmediği bir dönemden geçtiğini dile getirerek, "AB'deki bazı meslektaşlarım benimle aynı fikirde olmasa da Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim. Bunu görüyorum, soykırımın tanımını biliyorum." dedi.
Giriş: 17.04.2026 - 17:57
Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Anadolu Ajansının
