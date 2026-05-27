Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Plajı'nda serinlemeyi tercih etti.



Hava sıcaklığının 28, nemin yüzde 53 ve deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.



Sahile gelenlerden bazıları yüzüp güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

