Antalya ve Burdur'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Antalya ve Burdur'da kurban kesmek isterken yaralananlar, hastanelerde yoğunluk oluşturdu.



Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan kişiler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kepez Devlet Hastanesi'ne gelenlerin büyük kısmının ellerinden yaralandıkları görüldü.



Bıçakla ya da satırla yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



- Burdur



Burdur'da kurban kesmeye çalışırken 16 kişi, bıçakla veya satırla yaralandı.



Hayvandan darbe almasından dolayı 3 kişi de yaralandı.



Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

