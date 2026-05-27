Uzmanından "Önce psikoloğa değil, psikiyatriste gidilmeli" önerisi

AYŞE YILDIZ - Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, kanser, kafa içi tümörleri, diyabet, bunama gibi birçok hastalığın ilk belirtisinin depresyon olduğunu belirterek, ruhsal sorunları olan hastaların önce psikiyatriste gitmesi gerektiğini söyledi.



Candansayar, derneklerinin kongreleri kapsamında geldiği Antalya'da, AA muhabirine, psikiyatrik rahatsızlıkların dünyada arttığını, her dört kadından ikisinin, her beş erkekten birisinin hayatı boyunca en az bir kez depresyona benzer belirti yaşadığını söyledi.



Savaşların, büyük eşitsizliklerin, ekonomik dönüşümlerin, işsizlik, yoksulluk ve şiddetin ruhsal sıkıntıları çok artırdığını dile getiren Candansayar, ruhsal sıkıntılar için yardım arama davranışında bilim dışı uygulamaların maddi ve manevi sorunlara yol açtığını kaydetti.



Candansayar, toplumda "Psikiyatrist ilaç yazar, psikolog terapi yapar" diye yanlış algı olduğuna dikkati çekerek, ruh sağlığı alanının psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve uğraşı terapistinden oluşan büyük ekip olduğunu anlattı.



Psikiyatristlerin, tıp doktoru olduğunu, ruhsal hastalıkların ruhsal ya da organik kaynaklı olup olmadığını ayırt ettiğini bildiren Candansayar, şunları kaydetti:



"Psikiyatristler sadece ilaç yazmazlar, ilacın gerektirdiği durumlarda ilaç, psikoterapinin gerektiği durumlarda psikoterapi uygularlar. Türkiye'de, maalesef psikoterapi ya da terapi bilimsel olmayan birçok uygulamada da isim olarak kullanılıyor ve bu kamu sağlığına çok büyük zarar veriyor. Psikoterapi, çok ciddi uzun eğitim gerektiren, bir psikiyatristin denetimi altında yapılması gereken bir uygulama. Hastaneye giden her hastaya ilaç yazılmıyor, birçok hastaya ilaçsız, konuşma terapileri ve diğer terapileri uygulanıyor."



- "Ruhsal hastalıkların teşhisini koymak çok zor"



Tıp eğitimi almamış kişilerin hastalığın tanısını koyamayacağını vurgulayan Candansayar, şöyle devam etti:



"Depresyon kendi başına çok ciddi bir rahatsızlık. Kanser, kafa içi tümörleri, endokrin bozuklukları, diyabet, bunama başta olmak üzere birçok hastalığın ilk belirtisi genellikle kaygı ya da depresyondur. Bu ayrımı ancak tıp eğitimi almış bir psikiyatrist yapabilir. Hastalar genelde, 'Ruhsal sıkıntım var, psikoloğa gideyim, doktora gidersem hemen ilaç yazabilir. Çözemesem psikiyatriste gideyim' diyor. Oysa önce psikiyatriste gelmeli. Hastalığının ne olduğu anlaşılmalı. Çünkü bazen başka bir hastalığı olmamış da oluyor."



Candansayar, ruhsal hastalığı olan kişiye tedavi mi psikoterapi mi uygulanacağına doktorun karar verebildiğine dikkati çekti.



Ruhsal hastalıkların teşhisinin zor konulduğunu vurgulayan Candansayar, "Birçok belirtisi, gündelik hayatta yaşarken hissettiğimiz belirtiler. Her üzüntü, isteksizlik, moral bozukluğu depresyon değildir. Bunlar sağlıklı insan duygularıdır. En az iki haftadan uzun sürmesi, eşlik eden başka fiziksel hastalıklar olup olmadığına bakarız." dedi.

