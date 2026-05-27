Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Valisi Şahin'den görev başındaki personele bayram ziyareti

        Antalya Valisi Şahin'den görev başındaki personele bayram ziyareti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, güvenlik güçleri ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin'den görev başındaki personele bayram ziyareti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, güvenlik güçleri ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kılan Vali Şahin, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Antalyalıların Kurban Bayramı’nı kutladı.

        Bayramlaşma programında Vali Şahin'e Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Ayhan Ocak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Program kapsamında Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Vali Şahin, huzurevi sakinleri, koruyucu aileler ve şehit yakınları ile bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu kaydeden Şahin, "Her bayram olduğu gibi yine büyüklerimizin ellerinden öpmek üzere Antalya Huzurevi'ne geldik. Bu sefer koruyucu ailelerimiz ve evlatlarımızı da getirdik. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailelerin tüm fertleri, üç nesil bir masa etrafında toplansın istedik. Böyle fırsatları kullanarak apartman hayatının oluşturduğu dezavantajları gidermeye ve her fırsatta büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi büyüklerimizden öğrenmelerini, o değerlerle büyümelerini istiyoruz. Evlatlarımız geleceğimizin teminatıdır. Yeni nesilleri doğru şekilde yetiştirerek geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret eden Şahin, telsiz mesajıyla kolluk kuvvetleri ve ailelerinin bayramını kutladı.

        Kepez İlçe Jandarma Komutanlığında da görevli personelle bir araya gelen Vali Şahin, Antalya genelinde görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek başarılı hizmetlerinin devamını diledi.

        Programın devamında Kepez Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Şahin, tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Benzer Haberler

        Arkadaşını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanelik ol...
        Arkadaşını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanelik ol...
        Bayramın ilk gününde tatilciler Antalya sahillerine akın etti
        Bayramın ilk gününde tatilciler Antalya sahillerine akın etti
        Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor
        Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor
        Antalya ve Burdur'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Antalya ve Burdur'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
        Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
        Antalya'da kurban kesim alanlarında yoğunluk
        Antalya'da kurban kesim alanlarında yoğunluk