Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "15. Gazipaşa Tarım Fuarı" başladı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 15. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "15. Gazipaşa Tarım Fuarı" başladı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 15. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile Gazipaşa Tarım Kültü, Turizm ve Yardım Derneği işbirliğiyle iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, belediyenin fuar alanında törenle açıldı.

        Kaymakam Hasan Uğuz, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin 17 bin hektar alanda yapılan tarımsal üretimle çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        İlçede yılda 210 bin ton sebze yetiştirildiğini kaydeden Uğuz, "Ayrıca muz, avokado ve mango gibi tropikal meyveler bakımından da ülkemizin stratejik bir üretim üssüyüz. Devlet olarak üreticilerimize modern tarım altyapısı ve inovasyon noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Gazipaşa denince akla üretim, emek ve alın teri geldiğini ifade etti.

        İlçe halkının güneş doğmadan serasına giren, gün batana kadar emek veren büyük bir aile olduğunu belirten Yılmaz, "Çekirdeksiz narımızdan Cimbiti Yaylası nohudumuza kadar yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü markalaşmak, Gazipaşa'nın emeğine sahip çıkmaktır." dedi

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanındaki stantlar ziyaret edildi.

        Modern tarım aletleri, yeni nesil gübreleme sistemleri ve tropikal meyve üretim tekniklerinin sergilendiği fuar, 11 Nisan'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Antalya Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet ve...
        Antalya Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet ve...
        Konyaaltı türküleri TRT repertuvarına girdi
        Konyaaltı türküleri TRT repertuvarına girdi
        Aynı gün 6 araçtan akü çalan şüpheliler yakalandı
        Aynı gün 6 araçtan akü çalan şüpheliler yakalandı
        Traktör yol kenarındaki seraya devrildi: 1 ölü
        Traktör yol kenarındaki seraya devrildi: 1 ölü
        Alanya'da bahçeye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Alanya'da bahçeye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını yeniden sah...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını yeniden sah...