        Antalya'da 2 kişinin öldüğü ev yangını sanıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Antalya'da gecekonduda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Berna Shermetova (45) ile Muharrem Barış'ın (57) yaşamlarını yitirdiği yangınla ilgili sanıklar Mehmet U. ve İsmail Ö. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polis olay yeri inceleme, itfaiye ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan raporlara yer verildi.

        Olay yeri inceleme raporunda, tek katlı müstakil evin bahçe kapısında yanıcı madde yazılı boş teneke olduğu, evin içinde 2 kişiye ait cesetlerin bulunduğu belirtilen iddianamede, evdeki bütün eşyaların yandığı ve evin çatısının çöktüğü kaydedildi.

        Sanık Mehmet U, iddianamede yer alan ifadesinde, maktul Muharrem Barış'ın kendisine borcu olduğunu, aralarında husumet olmadığını, Muharrem Barış ve Berna Shermetova'nın öldüğünü internetten gördüğünü ileri sürdü.

        Sanık İsmail Ö. ise yaşanan olayla bir ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

        İddianamede tanık olarak ifadesi yer alan Z.H. de olay günü İsmail Ö. ve Mehmet U.'nun bir alacaklarının olduğunu söyleyerek arabayla bir adrese gittiklerini aktardı.

        İsmail'in bilmediği bir eve gittiğini ve tekrar yanlarına geldiğini anlatan tanık, şunları kaydetti:

        "Olaydan 2-3 saat sonra İsmail gittikleri evi yaktığını söyledi. Ardından internet haberlerine baktığımızda evin yandığını ve iki kişinin öldüğünü gördüm. İsmail konuşmamam için beni tehdit etti. Yaşanan olayın aramızda kalacağını, yoksa bize de zarar vereceğini söyledi."

        İddianamede, gecekonduda yangın çıkararak 2 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Mehmet U. ve İsmail Ö. hakkında "canavarca hisle yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde 3 Şubat 2023'te bir gecekonduda çıkan yangında Berna Shermetova (45) ile Muharrem Barış (57) hayatını kaybetmiş, polisin yürüttüğü çalışma sonucunda olayla ilgili oldukları öne sürülen İsmail Ö. ve Mehmet U. ise 2025'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Akdeniz kent konseyleri birliği Alanya'da kuruldu
        Akdeniz kent konseyleri birliği Alanya'da kuruldu
        Antalya ve Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
        Antalya ve Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
        Antalya'da çocuk evlerinde kalan minikler için uzay ve astronomi etkinliği...
        Antalya'da çocuk evlerinde kalan minikler için uzay ve astronomi etkinliği...
        Antalya'da ANSİAD 27. Akdeniz Toplantısı düzenlendi
        Antalya'da ANSİAD 27. Akdeniz Toplantısı düzenlendi
        Antalya'da yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
        Antalya'da yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
        Kepez'in projelerine birincilik ve ikincilik ödülü
        Kepez'in projelerine birincilik ve ikincilik ödülü