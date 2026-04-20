        Antalya'da çocuk evlerinde kalan minikler için uzay ve astronomi etkinliği düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan miniklere yönelik astronomi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Yıldızlara Gülümseyenler" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar uzay ve astronomi hakkında görsel içerikler eşliğinde öğretici bilgi edindi.

        Uzay çadırı içerisinde gerçekleştirilen gösterimde, çocuklara gezegenler, yıldızlar ve evrenin temel yapısına dair bilgi verildi.

        Programda, yüz boyama, resim çizme etkinlikleri ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen palyaço gösterileri de ilgi çekti.

        Proje koordinatörü öğretim görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan, çocukların bilimle tanışmasının ve eğlenerek öğrenmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciler için de önemli bir deneyim olduğunu aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

        "Çocuklar geleceğimizin en kıymetli teminatıdır. Bilim ise bu geleceğin en güçlü yol göstericisidir. Bu iki değeri erken yaşta bir araya getirmek, çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Bu nedenle çocukları bilimle buluşturmak, onların merak duygusunu desteklemek ve hayal güçlerini geliştirmek büyük önem taşıyor."

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinden Ayşenur Başer de çocukların mutluluğunu gördüklerinde verdikleri emeğin boşa gitmediğini hissettiklerini ifade etti.

        Uzay çadırı gösterimini gerçekleştiren Emre Berke Vuruş ise uzay ve astronomi temalı sunumların çocukların merak duygusunu harekete geçirdiğini belirtti.

        Etkinlik, çocuk evlerinde kalan çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı, erken yaşta bilim ve keşif ile tanışmalarını desteklemeyi ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

