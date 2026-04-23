        Antalya'da biber yüklü kamyonetin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Sebze ve meyve toptancı halinde saat 00.30 sıralarında park halindeki kapya biber yüklü kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen ve tanınmamak için yüzüne maske takan bir kişi tarafından çalındı.


        İş yeri sahibi Ramazan Gök, gece saatlerinde hale geldiğinde aracın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince aracın çalındığını anlayan Gök, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine polis ekipleri kamyonetin bulunması ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Gök, gazetecilere, "Direkt aracın yanına gelip nokta atışı yaparak araca biniyor. Aracı çalıştırıp buradan uzaklaşıyor. Durumu polise bildirdik. Polisten sevindirici bir haber bekliyoruz. Kişiyi tanımıyoruz. Herhangi bir düşmanımız yok. O sırada burada bekleyen çok sayıda araç var. Hepsinin kontak anahtarları üzerinde. Başımıza böyle bir olay geldi. Kasıtlı yapılmış gibi düşünüyoruz. Araçta kapya biber yüklüydü. Yaklaşık 20-25 bin liralık biber vardı." dedi.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, yüzü maskeli bir kişinin önce aracın yanından geçmesi, aradan 2 dakika sonra geri dönerek kamyoneti çalması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

