Antalya'da bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 150 litre kaçak alkol ile 135 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.