Antalya'da bir bankanın camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir bankanın camını kırıp kaçan şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Kızıltoprak Mahallesi, Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan bir bankanın kapı camı kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekme atılarak kırıldı.
Sabah saatlerinde iş yerine gelen banka çalışanları, giriş kapısının camının kırık olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bankaya gelen ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, yapılan kontrollerde hırsızlık olayının yaşanmadığı, bankanın kapısında hasar oluştuğu tespit edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
