Antalya'da "Fırçadaki Kanat Sesleri" sergisi düzenlenecek

Antalya'da "Fırçadaki Kanat Sesleri" resim sergisi, sanatseverlerle buluşturulacak.



Mercan Sanat Topluluğu sanatçıları tarafından düzenlenen sergi, yarın Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Sergide, 32 kursiyerin kentin kuşlarını konu aldığı 60 eser yer alacak.



Topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, bilimsel verilerle hazırlanmış belgeden hareketle Antalya'nın nadide kuşlarını resmettiklerini söyledi.



Projeyle, nesli tükenmekte olan kuşlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Mercan, "Antalya'nın doğal hayatının, habitatının bir parçası olan bazı kuşların nesli tükenmiş, bazıları da tükenmek üzere. Artık Antalya'da eskisi kadar zengin bir kuş çeşitliliği göremiyoruz. Buna dikkati çekmeyi hedefliyoruz." dedi.



Özmak, duvara çizilen defne ağacı dalları üzerine yerleştirilecek kuş tablolarıyla farklı bir sunum sergileyeceklerini kaydetti.



Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

