        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da orman yangınlarına yönelik tedbirler ele alındı

        Antalya'da elektrik hatlarından kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Mersin, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Manisa'da toplantı düzenlediklerini ifade eden Şatıroğlu, bu kapsamda Antalya'da toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentin yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

        Kentin Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat yangınını gördüğünü ve 60 bin hektar orman arazisini kaybetme acısını yaşadığını vurgulayan Şahin, "Biz, orman yangını yönünden en kritik şehirlerden bir tanesiyiz. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımızın başkanlığında Ankara'da bir toplantı yapacağız. Bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çerçevesinde, özellikle enerji nakil hatları kaynaklı orman yangınlarına karşı alınan ve alınacak olan tedbirleri değerlendireceğimiz bir toplantı gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar ile ilgili kurum müdürleri ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
