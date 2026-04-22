Antalya'da orman yangınlarına yönelik tedbirler ele alındı

Antalya'da elektrik hatlarından kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Mersin, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Manisa'da toplantı düzenlediklerini ifade eden Şatıroğlu, bu kapsamda Antalya'da toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.



Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentin yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.



Kentin Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat yangınını gördüğünü ve 60 bin hektar orman arazisini kaybetme acısını yaşadığını vurgulayan Şahin, "Biz, orman yangını yönünden en kritik şehirlerden bir tanesiyiz. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımızın başkanlığında Ankara'da bir toplantı yapacağız. Bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çerçevesinde, özellikle enerji nakil hatları kaynaklı orman yangınlarına karşı alınan ve alınacak olan tedbirleri değerlendireceğimiz bir toplantı gerçekleştiriyoruz." dedi.



Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar ile ilgili kurum müdürleri ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri katıldı.

