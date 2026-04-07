Antalya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tadilatta olan otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 07.04.2026 - 19:17
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki üç yıldızlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Tadilatta olan otelde hasar oluştu.
