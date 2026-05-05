Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki kurye öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti. Hakan Yenisolak yönetimindeki 34 HYL 405 plakalı motosiklet, Dumlupınar Bulvarı yan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 34 GSG 252 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurye olarak çalışan Yenisolak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.