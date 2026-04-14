        Antalya'da "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı

        Antalya'da, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ve Antalya Barosu işbirliğiyle "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ATAM tarafından yürütülen ve 2026 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet" projesi kapsamındaki sergi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Sergide, Türk Kanunu Medenisi'nin yasalaşma sürecini, öncesindeki hukuk düzenini ve Cumhuriyetle katedilen süreci görselleştiren infografikler ve ATAM özel arşivinden seçilen fotoğraflar sergilendi.

        Ayrıca koleksiyon, yargı kararları, arşiv belgeleri, akademik çalışmalar ve meclis tutanaklarının yanı sıra yasalaşma aşamalarına dair Resmi Gazete nüshalarını, komisyon başkanına ilişkin dokümanlarını ve Atatürk'ün konuyla ilgili mülakatlarını da kapsıyor.

        ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, daha önce Tokat ve Ankara'da düzenlenen serginin 5'incisini Antalya'da açtıklarını söyledi.

        Merkez olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

        "Sadece bizim milletimiz açısından değil, hangi toplum olursa olsun tüm toplumlar açısından bakıldığında medeni kanunların çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu öneme istinaden bir proje düzenleyelim diye düşündük. Aslında sergimiz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen projemizin ayaklarından sadece bir tanesi. Sergiyi gezmiş olan kişiler sergiden çok önemli bilgi de edinmiş olacaklar. Rastgele bilgiler ve dokümanların seçilmiş olduğu bilgi değil, Türk Kanuni Medenisinin arka planında yatan hususların neler olduğunu, hazırlanış sürecinde neler olduğunu sonra cumhuriyetle olan etkileşimin neler olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Görsel olarak Türk Kanuni Medenisiyle, Cumhuriyet etkileşimini ortaya koymak amacıyla sergi haline getirdik."

        Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de hukuk tarihinin en büyük eşiklerinden Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyet sergisi için toplandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

        Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

