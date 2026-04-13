        Antalya'daki teleferik kazası davasında savcı mütalaasını açıkladı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Antalya'daki teleferik kazası davasında savcı mütalaasını açıkladı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında tutuksuz sanık Aziz A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Belediye Başkanı Kocagöz ile diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Ahmet Buğra S, Okan E, Serdar T, Özgür E, Edip Kemal B, Serkan Y. ve Suphi K'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları gerekçesiyle "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

        Savcı, sanıklardan Mesut Kocagöz'ün ise kaza tarihinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmaması, kaza ile eylemleri arasında kesintisiz ve doğrudan bir illiyet bağının kurulamaması, sonraki süreçte işletmenin farklı kişiler tarafından yönetilmeye devam edilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde beraatına karar verilmesini istedi.

        Diğer sanıklar Kazım K, Orhan K, Hüseyin A. ve Aziz A. hakkında ise görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanları itibarıyla kazanın meydana gelmesi neden olan süreçte etkili bir icrai veya ihlali davranışlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

        Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

        Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise 4. duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Benzer Haberler

        Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı 10 binin üzerinde öğ...
        Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı 10 binin üzerinde öğ...
        Kötü şartlarda evde tutulan hayvanlar, gençlerin tepkisi sonrası kurtarıldı...
        Kötü şartlarda evde tutulan hayvanlar, gençlerin tepkisi sonrası kurtarıldı...
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın korkuttu
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın korkuttu
        Yaşlı kadının pazarda kaybettiği cüzdanı zabıta ekipleri bulup sahibine tes...
        Yaşlı kadının pazarda kaybettiği cüzdanı zabıta ekipleri bulup sahibine tes...
        Antalyaspor'un eski yöneticisinin evinde yangın
        Antalyaspor'un eski yöneticisinin evinde yangın