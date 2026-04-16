Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktiğini çalıştı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasını, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
