Finike'de Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.



Düzenlenen organizasyonda öğrenciler, takım ruhu, paylaşma, dostluk ve kültürel değerleri öne çıkararak yarıştı. Final müsabakalarında renkli görüntüler oluşurken, çocukların performansı izleyenlerden alkış aldı.



Törene katılan Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.



Gökdemir, burada yaptığı konuşmada, "Başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Geleneksel oyunlarımızı yaşatan ve bu güzel organizasyona katılım sağlayan tüm okullarımıza da teşekkür ederiz." dedi.

