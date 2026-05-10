Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlandı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Antalya'da coşkuyla kutladı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle büyük sevinç yaşadı.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu.



Meşaleler yakılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.



Bazı taraftarlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

