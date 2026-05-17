GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.



Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla Korkut, Avcı ile Savran'a ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Savran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. A.B'nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheliler A.B. ile O.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

