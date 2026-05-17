        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla Korkut, Avcı ile Savran'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Savran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. A.B'nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheliler A.B. ile O.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

